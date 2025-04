Dissuasori per gli incidenti con gli animali

E’ stata approvata in commissione ma non ha bisogno di altri passaggi una mozione che potrebbe aumentare in modo sensibile la sicurezza della circolazione in certi tratti del territorio, soprattutto montano, grazie a un innovativo sistema di dissuasione per animali selvatici che si attiva mettendo in relazione la loro presenza con l’arrivo di auto sulle strade a più elevata percorrenza. In pratica si tratta di strumenti che incrociano la presenza di un animale di medio grandi dimensioni (come cinghiali, daini e cervi) e l’arrivo di un veicolo e motociclo : la concomitanza di questi due elementi attiva una serie di suoni e di luci che di possono far fuggire l’animale ma soprattutto costituiscono un avvertimento diretto al guidatore della presenza di animali a lato strada, che può diminuire la velocità evitando quindi la possibile collisione.

Il progetto è stato presentato sotto forma di mozione dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, sottoscritto dal capogruppo Vittorio Fantozzi e dal consigliere del Pd Cristiano Benucci e approvato all’unanimità dalla commissione 4 con atto deliberativo. "Ora ci auguriamo - dice Alessandro Capecchi, a nome anche degli altri sottoscrittori- che la Regione Toscana proceda velocemente con un provvedimento di alta civiltà. Ci sono in Italia, specialmente in ambito appenninico, già 17 postazioni funzionanti e che hanno prodotto un risultato eccezionale, sventando oltre il 90% dei potenziali casi pericolosi. Importante sarà scegliere le posizioni migliori dove collocare le prime postazioni, e per questo la mozione impegna anche la Giunta a realizzare un monitoraggio delle zone più soggette al fenomeno".