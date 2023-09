"Disservizi bus Agliana-Pistoia: polemiche su un disastro"

Continuano le segnalazioni di disagi e disservizi sul territorio pistoiese per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico su gomma. "Scrivo dopo aver letto l’ultimo articolo de La Nazione relativo all’annoso problema del sovraffollamento dei bus – racconta una nostra lettrice – per denunciare la stessa situazione sulla linea 12 Agliana–Pistoia, in particolare sulla tratta del mattino per l’entrata a scuola. Mio figlio prende (o meglio, dovrebbe prendere, ndr) l’autobus da Chiazzano per raggiungere il proprio istituto scolastico in viale Adua. Ma da lunedì scorso è iniziato il ’solito’ terno a lotto – attacca – proprio lunedì tre autobus non si sono nemmeno fermati perché strapieni, martedì il primo bus è passato con un ritardo di oltre un quarto d’ora, oggi (ieri, ndr) altri due mezzi non si sono fermati è così via. Autolinee Toscane ha aumentato quest’anno l’abbonamento annuale del 10% – conclude con rabbia – ma il servizio offerto è veramente vergognoso".