Diploma in tecnico per il turismo. La novità dell’istituto Capitini

Al Capitini nel prossimo anno scolastico si terrà un corso serale per il diploma in tecnico per il turismo. E’ una nuova opportunità che si apre per lavoratori che non hanno terminato gli studi e ai quali la sola licenza media non consente un impiego soddisfacente, per giovani che hanno abbandonato la scuola e necessitano di condizioni favorevoli alla ripresa degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro, a persone che intendono approfondire la propria preparazione. Il corso, articolato in due annualità corrispondenti al triennio finale della scuola superiore, fornisce competenze per lavorare nel settore turistico-alberghiero, offre una preparazione di carattere tecnico, aziendale e amministrativo in ogni settore del turismo, forma operatori con approfondite conoscenze linguistiche e geografico-turistiche in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. "Gli sbocchi professionali – spiegano dal Capitini – sono: impiegato in uffici turistici, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, compagnie di navigazione e aeree, esperto di marketing turistico, accompagnatore turistico e guida turistica, organizzatore, promotore e programmatore di eventi, congressi e fiere, direttore di imprese turistiche". Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per 23 ore settimanali. Le materie sono: lingua e letteratura italiana, storia, matematica, lingua inglese, seconda e terza lingua comunitaria, discipline turistiche e aziendali, diritto e legislazione turistica, geografia turistica, arte e territorio. Previsto il riconoscimento crediti per studi pregressi e attività lavorative. E’ già possibile iscriversi rivolgersi alla segreteria del Capitini, telefono: 0574.719110. Informazioni sul sito www.iscapitini.edu.it

Piera Salvi