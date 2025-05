Dimissioni di Gliori: "Non motivi politici. La legge parla chiaro"

I gruppi di maggioranza Una Storia Nuova, Pescia è di Tutti e Partito Democratico intervengono sulle dichiarazioni dell’ex consigliera comunale Annalena Gliori. "Riteniamo molto grave che la consigliera Gliori abbia posto questioni politiche dietro la sua libera scelta di dimettersi: la legge è chiara e dice che un amministratore che ha una causa contro l’ente che amministra (in questo caso come consigliere) diventa incompatibile nell’esercizio del mandato. Il segretario comunale (e non la maggioranza che governa il Comune), una volta che è stato depositato il ricorso che la vede firmataria, ha fatto né più né meno quello che prevede la legge, quel famoso Testo Unico degli Enti Locali che norma la pubblica amministrazione: comprendiamo però che, per un ex assessore di Giurlani, una cosa del genere possa essere rivoluzionaria".

"Non accettiamo quindi – prosegue la nota – insinuazioni di alcun tipo né valutazioni di ordine politico su una vicenda giudiziaria, anche perché la consigliera Gliori poteva dimettersi all’atto della presentazione del ricorso, senza che il segretario comunale attivasse quanto proposto dalla legge, oppure rinunciare al ricorso stesso. L’ex consigliera Gliori poteva dunque scegliere strade diverse: si assuma la responsabilità della sua scelta e ne spieghi le reali ragioni ai cittadini, anziché nascondersi dietro valutazioni politiche, anche perché, per quanto ci riguarda, non esistono temi politici che riguardano Annalena Gliori: sul suo operato di assessore e sulla sua scelta di rimanere in Giunta Giurlani candidandosi ’contro’ Brizzi, si sono già espressi gli elettori spedendola all’opposizione".