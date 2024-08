Dieci vittorie sulla maglia. Il rione Ugna festeggia

Il rione Ugna ha festeggiato con una cena all’aperto la sua decima vittoria nel torneo dei rioni. Nel prato adiacente a via Petrone, ai piedi della collina del Belvedere, tanti volontari del rione e tanti abitanti della zona hanno partecipato alla riunione conviviale intorno al tavolo su cui erano appoggiate le coppe conquistate dalla squadra. Tra le iniziative prese per celebrare la vittoria anche una maglietta verde che riassume tutti i successi del rione Ugna nel torneo: nella parte anteriore della maglietta, oltre alla scritta "decima" e alla stella conquistata sul campo, sono riportati i nomi di tutti i giocatori della rosa vincente quest’anno mentre nella parte posteriore le date delle precedenti nove vittorie con i nomi dei presidenti e degli allenatori. L’Ugna è stato il primo rioni a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del torneo aggiudicandosi la prima edizione del torneo nel 1976 sotto la guida del compianto Paolo Bessi, uno dei personaggi più prestigiosi della storia calcistica e sportiva di Montale. Grazie alla vittoria nella finale dello scorso 26 luglio, che ha concluso la 37esima edizione del torneo, l’Ugna è diventato il primo rione ad andare in doppia cifra per titoli conquistati e a poter quindi fregiarsi della stella sulla maglia. Il rione biancoverde ha vinto tre edizioni consecutive: 2022, 2023 e 2024, un tris che è riuscito in passato solo alla Smilea con la vittoria nelle edizioni 1980, 1981 e 1982 e al Dore che ha il primato delle vittorie consecutive, con quattro titoli tra il 2009 e il 2012. Il popolo del rione Ugna si è riunito festosamente intorno al gruppo dei giocatori guidato dal capitano Leonardo Lunghi che dei dieci titoli del rione ne ha vinti personalmente ben cinque. Anche nell’ultima vittoria Lunghi ha lasciato il segno con due gol nelle gare decisive, la rete su punizione che ha deciso la semifinale con la Smilea e il rigore del raddoppio nel 2 a 0 contro la Stazione in finale. La festa annuale del rione sarà in piazza il prossimo 8 settembre.

Giacomo Bini