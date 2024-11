"Diciotto richiedenti asilo forse alloggiati in montagna"

MONTAGNA

Consiglio comunale con l’ormai abituale lunga sequenza di punti all’ordine del giorno che, abitualmente vengono affrontati solo in parte perché alle 20 suona la campanella come quando i consiglieri andavano a scuola. Nelle comunicazioni l’assessore Sobrero ha aggiornato i consiglieri sullo stato dell’archivio storico alluvionato a Campi Bisenzio e integralmente recuperato da un’azienda specializzata di Bologna. Poi ha annunciato che nei giorni 18, 20, 25 e 27 novembre si terrà un corso di antiaggressione femminile, mentre il 30 novembre e il primo dicembre verrà celebrata la Festa della Toscana. Il 30 sarà dedicato ai giovani che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2024, verrà consegnata una copia della Costituzione, alle 15:30 nella sala consiliare di San Marcello.

Il giorno seguente, alle 10, presentazione del volume dal titolo: "La Costituzione Toscana immaginata dal Granduca Pietro Leopoldo".

L’assessore Rimediotti ha informato di alcuni progetti per il mondo della scuola su orientamento, lingue e altri argomenti su cui le famiglie possano aver bisogno di chiarimenti. Il vicesindaco, Giacomo Buonomini ha annunciato che verrà intitolato uno spazio pubblico al campione Mauro Nesti, nel decennale della morte. Alla realizzazione del progetto hanno dato apporto gli architetti Del Re e Prioreschi assieme allo stesso Buonomini, l’area, su cui sorgerà anche un monumento, verrà chiamata "Largo Mauro Nesti", in accordo con la famiglia del grande uomo di sport che ha reso Bardalone nota ben oltre i confini nazionali. Una richiesta di chiarimenti e stata avanzata da parte della minoranza su asfaltature "a macchia di leopardo" nella zona di via Ugo Schiano a Bardalone, oltre a altri lavori non realizzati; il Comune di San Marcello è subentrato come capofila a quello di Marliana, a seguito di una delibera di giunta di Marliana, per la gestione di 18 profughi richiedenti asilo che dovrebbero venire alloggiati tra Pontepetri e Prunetta. Andrea Nannini