"Diamine!" stasera musica e teatro con Maria Cassi. Il Carnevale degli animali con il Teatro del Sale

Certezza ed entusiasmo, quelli che subito si percepiscono quando un toscanaccio "Diamine!" rompe il silenzio. E certezza ed entusiasmo sono le stesse sensazioni scaturite dall’omonimo spettacolo che stasera fa tappa al Santomato Live. Musica sì, che suona però stavolta in funzione del teatro nella produzione della Compagnia Maria Cassi e Teatro del Sale di Firenze. Punto di partenza è il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saens che la compagnia rivisita pensando gli animali stessi quali specchio dell’uomo. A dettare il ritmo Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, avvalendosi anche della collaborazione di Nico Pellegrini al contrabbasso. Arrangiamenti quindi per solo piano e contrabbasso e voce dell’istrionica attrice cantante che alterna momenti di pura comicità a momenti lirici, surreali e delicati accompagnati dalla bellissima musica che contraddistingue l’opera di Saint Saens spingendosi oltre con sonorità melodiche e jazzistiche in stretta complicità con un partner con cui ha condiviso per più di venti anni numerosi palchi. Uno spettacolo molto divertente arguto e intelligente che esprime il grande amore per il teatro e per la musica come forme di libertà emotiva e culturale, nutrimento essenziale e necessario senza il quale non può esistere una profonda umana e consapevole crescita.

Domani Marco Sfogli, chitarrista della Pfm protagonista di una clinic masterclass di chitarra con esibizioni preceduto dai Depth Vibration e Mess Excess; sabato serata cover con gli Easycure e More Italian, rispettivamente tributi di The Cure e The Smiths. Tutti gli eventi sono preceduti da una cena buffet: per prenotare 0573.760747; 333.4657051; 345.6168318.