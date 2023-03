La risposta è nella natura, in ciò che vive e respira oltre a noi esseri umani. L’errore più grave? Aver ‘oggettivizzato’ il vivente, sia esso un albero, un animale, una pianta o una montagna. L’unico cambiamento possibile, l’unico ecologismo salvifico risiede nel considerare soggetto ciò che è ambiente e natura, al pari dello stesso homo sapiens. S’intitola "Cosa significa sentirsi parte della natura?" la seconda e ultima conferenza preparatoria alla nuova edizione del festival di antropologia Dialoghi di Pistoia (27-29 maggio) condotta dall’antropologo Andrea Staid è attesa per venerdì 24 marzo, ore 11, al teatro Bolognini (ingresso libero, prenotazione obbligatoria: [email protected]; diretta streaming sui canali YouTube e Facebook dei Dialoghi). "La natura è un intreccio di vite, non uno slogan per rilanciare l’economia in crisi": siamo di fronte a un ecologismo di facciata? "In parte sì. Ci sono senz’altro soggetti che ‘fanno’ concretamente, penso alle case ecologiche o alle banche del tempo, ma ci sono anche un sacco di brand, company e movimenti politici che lo usano come vetrina. Il mio obiettivo, nei libri e poi nella conferenza, è confrontarci, cercare di capire come coltivare un’ecologia sociale, che abbia un impatto nella nostra vita di essere umani. Ma soprattutto nelle...