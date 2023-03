"Denuncio tutti. Lea Garofalo" di Giovanni Gentile L’interprete è l’attrice pistoiese Gaia Perretta

Il coraggio di alzare la voce, la forza di dire basta. È la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia calabrese, la protagonista della nuova produzione di teatro civile targata Compagnia Penta Teatro che dopo i successi ottenuti nelle ultime stagioni con lo spettacolo musicale "Io e Miryam" propone un nuovo titolo, "Denuncio tutti. Lea Garofalo". Scritto e diretto da Giovanni Gentile (premiato dal presidente Napolitano per meriti artistici nel 2015) e interpretato dall’attrice pistoiese Gaia Perretta, "Denuncio tutti" è un racconto sulla mafia e un racconto sul coraggio delle donne che andrà in scena venerdì 31 marzo alle 21.15 al teatro interno al Circolo Garibaldi di Pistoia. Gentile e Perretta restituiscono al pubblico la storia di una donna sola contro un’intera organizzazione mafiosa, contro una cultura radicata da secoli, contro un sistema; raccontano del coraggio di una madre, Lea, e di sua figlia Denise. Ma raccontano anche con estrema lucidità del cancro ‘ndranghetista che infetta l’edilizia pubblica, l’economia e la finanza, e di come la ‘Ndrangheta sia entrata prepotentemente nella stanza dei bottoni. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro (ridotto) e 8 euro (riservato a under 18 e over 65). Per informazioni e prenotazioni chiamare il 339.1523409 oppure scrivere a: [email protected]; la data del 31 marzo è sold out, ma chi avesse comunicato solo l’intenzione di partecipare senza aver prenotato può comunicarlo al telefono indicato poiché potrebbe liberarsi qualche posto. È prevista una replica per il 21 aprile, ore 21.15, sempre nella sala teatro del Circolo Garibaldi di Pistoia. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Pistoia.

l.m.