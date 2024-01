Delizie Solidali. Dodicimila euro per Quarrata. Donazione alla biblioteca

Grande successo per "Delizie Solidali", l’iniziativa benefica organizzata da Confcommercio Pistoia-Prato e l’associazione "Pizza&Peace". L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi da devolvere al comune di Quarrata per la ricostruzione della biblioteca comunale. Sono stati oltre 12mila gli euro raccolti per contribuire al ripristino dell’immobile, pesantemente danneggiato e, suo malgrado, divenuto luogo simbolo colpito dalla devastazione dell’alluvione dello scorso 2 novembre. L’assegno da 12mila euro (12.210 euro per la precisione) è stato consegnato nelle mani del sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, e al governato della Misericordia cittadina, Damiano Guerrini. "Questo è un contributo molto importante e non so come ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a ripristinare la nostra biblioteca comunale – ha commentato Romiti dal palco del Toscana Fair –. Questo contributo ci consente di intervenire sul ripristino e il ritorno alla piena funzionalità di un luogo per noi centrale e simbolico, come la biblioteca civica. C’è ancora tanto su cui lavorare e da ripristinare, ma il nostro comune, uno tra i più colpiti dall’alluvione, ricomincia a tornare alla normalità. La serata di stasera è stata un bel segnale di solidarietà ma anche di convivialità grazie all’impegno dei cuochi e dei pizzaioli intervenuti".

La solidarietà nei confronti di Quarrata, infatti, è stata accompagnata dal gusto e dal sapore. Quello delle pizze gourmet e contemporanee create dai pizzaioli di "Pizza&Peace". Spazio dunque al gusto di pizze con cinta senese e pecorino, baccalà e fagiolini, vegetariana con tartufo e l’immancabile, classica, pizza napoletana ma rivisitata con Pecorino Toscano Dop. La serata è stata una grande successo di pubblico, con ben duecento partecipanti a testimonianza di un territorio che sa compattare le sue molteplici anime nel momento della necessità e della ripartenza.

"Quelli dell’alluvione sono stati momenti tremendi – ricorda il presidente della regione Eugenio Giani, anche lui presente all’iniziativa –. Mi ricordo che la mattina del 3 novembre mi ha telefonato Gabriele Romiti per dirmi ‘Eugenio, vieni a Quarrata, siamo alla disperazione’. Quella disperazione è stata presto sostituita dall’impegno di costruire e ripartire. Questa bellissima serata di convivialità e solidarietà va esattamente in quella direzione". Giani traccia un parallelo tra l’alluvione di Quarrata e quella di Firenze del 1966.

"Vedere i libri della biblioteca rovinati da acqua e fango mi ha ricordato quanto successo nel capoluogo con l’alluvione dell’Arno – ha concluso –. Anche in quel caso la biblioteca e i suoi libri danneggiati divennero il simbolo di un disastro. Come a Quarrata, però, dalla cultura e da una biblioteca si può ripartire per cominciare a tornare alla normalità".