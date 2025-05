Defibrillatore davanti al Comune . In onore dell’impegno di Valentino

Una postazione salvavita Dae esterna, contenente un defibrillatore semiautomatico, sarà inaugurata sabato prossimo 10 maggio, alle ore 11, davanti al palazzo comunale di Montale in ricordo di Leonardo Valentino, l’indimenticato direttore commerciale della ditta Superlana deceduto per un improvviso malore nell’agosto del 2019. Oltre che per l’attività professionale Valentino si è sempre distinto per l’impegno sociale nella comunità montalese come fondatore del Comitato Festeggiamenti, come attivo componente del Rione Bigattiera dove risiedeva e come intraprendente promotore di società calcistiche tra le quali l’Associazione Sportiva Montale. Il programma della cerimonia di inaugurazione prevede il saluto del sindaco di Montale Ferdinando Betti e gli interventi del presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo, della presidente della Società della Salute Pistoiese Anna Maria Celesti, del direttore di dipartimento della rete territoriale sanitaria Ausl Toscana Centro Daniele Mannelli, del portavoce del presidente della regione Toscana e direttore del progetto “Giovani Sì“ Bernard Dika. Prima del taglio del nastro interverrà anche la figlia di Leonardo, professoressa Miriam Valentino. Nel pomeriggio, alle 15.30, nei locali della Misericordia di Montale si terrà un corso gratuito di formazione di Blsd-d. Gli argomenti del corso, tenuto dal formatore delle Misericordie e istruttore Ilcor Massimiliano Corrieri, sono il riconoscimento dell’arresto cardiaco, il massaggio cardiaco e appunto l’uso del Dae. E’ possibile prenotarsi al corso utilizzando la mail [email protected], ma si può anche effettuare l’iscrizione al momento dell’inaugurazione o presentandosi direttamente alle 15.30 alla Misericordia di Montale.

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato Esecutore Blsd che certifica l’accreditamento al progetto iCuore della Regione Toscana. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Montale, della Provincia di Pistoia, della Regione Toscana e del progetto Giovani Sì e si avvale del sostengo della associazione sportiva Virtus Montale, del rione Bigattiera, del Comitato Festeggiamenti di Montale, del Lions Club Pistoia Fuorcivitas, della Spagnesi Ediliizia, di Bg Legno e di Olla Home Solution. La cerimonia sarà l’occasione per la comunità di Montale di ricordare uno dei suoi cittadini più stimati e attivi nel mondo del lavoro e in quello dell’associazionismo.

Giacomo Bini