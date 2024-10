Dany Quarrata ok contro Legnaia. Esordio di Angelucci

La prima vittoria stagionale del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori coincide con l’arrivo a Quarrata dell’ex Gema Montecatini Simone Angelucci (nella foto), messo sotto contratto dalla dirigenza quarratina sino al termine della stagione. In campo successo (79-62) sulla Cantini Lorano Olimpia Legnaia al PalaMelo. Da segnalare anche il rientro sul parquet dopo la squalifica di Tiberti. Nel prossimo incontro, in programma domani, il Dany Basket sarà di scena, a partire dalle 19, a Cecina. Tabellino: Angelucci 5, Lytvyn, Balducci 6, Molteni 14, Nyuol, Calabrese 10, Regoli 9, Diks 5, Artioli 9, Antonini 7, Babovic, Tiberti 14. "Siamo contentissimi – afferma il direttore sportivo biancoblu, Marco Nannini – di inserire nel nostro roster un giocatore come Angelucci. Parliamo di un elemento da categoria superiore, che completa la squadra. Bisogna ringraziare il presidente Gino Giuntini e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori per lo sforzo fatto per questa aggiunta". A Nannini fa eco coach Alberto Tonfoni. "Sono veramente felice ed emozionato di tornare in campo dopo un periodo non facile per me e di poterlo fare con la maglia di Quarrata", ha detto Angelucci.

Gianluca Barni