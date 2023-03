Centro per carta e cartone al Dano, ora l’Amministrazione non chiude

Dano (Acerboni / FotoCastellani)

Pistoia, 19 marzo 2023 – Il progetto per la riconversione del Dano va avanti. Dall’attuale funzione di trattamento meccanico–biologico di rifiuti indifferenziati, l’impianto di via Pratese potrebbe diventare un centro di trattamento e recupero della carta e del cartone. Non è una novità: se ne parla dall’inizio del 2022, quando Ato Toscana centro mise sul tavolo un progetto da oltre 15 milioni di euro, candidato ad ottenere risorse dal Pnrr. Un impianto che accoglierebbe "i materiali provenienti dalla raccolta differenziata per produzione di materia prima seconda da inviare ad altri soggetti – fanno sapere da Alia, che si occupa della progettazione –, previa la dismissione dell’attuale parte meccanica dell’impianto, con l’introduzione di alte tecnologie utili ai processi lavorativi. La riqualificazione dell’impianto esistente comporterà un’evidente riduzione dell’impatto ambientale – concludono –, mentre tutta la parte edile sarà mantenuta e riqualificata architettonicamente, migliorandone l’impatto visivo". Anche il piano regionale dei rifiuti tiene conto del "nuovo" Dano, per il quale è da poco scattato l’iter autorizzativo. Qui entra in gioco il Comune, che com’è noto deve essere d’accordo, sia in quanto proprietario dell’area sia perché attribuisce la relativa destinazione urbanistica attraverso la pianificazione (partita complessa che va definendosi proprio in queste settimane, tra...