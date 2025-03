"Danno erariale? Da escludere"

Sulla responsabilità erariale dei funzionari, il parere legale la esclude in ogni caso sulla base della evoluzione della legge e della giurisprudenza degli ultimi anni. "Si tratta di una responsabilità personale di carattere composito – si legge – in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria, che richiede l’elemento psicologico del dolo o colpa grave dando luogo ad un’obbligazione parziaria e che non si estende a merito delle scelte discrezionali". Pertanto, qualsiasi sia la scelta dell’Amministrazione sul rimborso ai multati che hanno già pagato, è escluso che la faccenda finisca all’attenzione della Corte dei Conti. "La completezza dell’istruttoria – afferma in conclusione il parere – la non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché la logicità e adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere, non consentono la verifica giurisdizionale della Corte dei Conti circa la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici".

G.B.