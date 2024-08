Dall’Eccellenza alla Seconda. Oggi l’ufficializzazione dei gironi

Oggi, salvo sorprese, il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti dovrebbe ufficializzare la composizione dei gironi del calcio dilettantistico, dall’Eccellenza alla Seconda a categoria. E anche le formazioni di Pistoia e provincia avranno una base in più su cui poggiare la preparazione in vista del ritorno in campo che per tutte coinciderà con il primo turno di coppa, il prossimo 1 settembre.

In Eccellenza, sarà il Ponte Buggianese a rappresentare il movimento calcistico provinciale, con l’inizio del campionato già fissato per l’8 settembre. Quel giorno l’arbitro darà il fischio d’inizio anche al campionato di Promozione che vede una corposa rappresentanza intraprovinciale: oltre al Casalguidi e al Montecatini retrocesso, ci saranno l’Intercomunale Monsummano, la Lampo Meridien e la Larcianese.

In Prima categoria (con il campionato che inizierà il 15 settembre) occhi puntati ovviamente sull’AM Aglianese, che avrà il compito di rappresentare idealmente una comunità sportiva come quella neroverde abituata alla Serie D che si è trovata di colpo senza riferimento. L’obiettivo non può non essere il salto di categoria, al pari di quel Quarrata (totalmente rinnovato, iniziando dalla dirigenza) che fino a poche stagioni fa flirtava addirittura con l’Eccellenza. Il CQS Pistoia mira ad un torneo tranquillo al pari del Tempio Chiazzano affidato a Nencini, con l’Atletico Casini Spedalino neopromosso che mira a stabilizzarsi al piano superiore.

Chiusura con la Seconda categoria, con il Pescia retrocesso che è stata la prima formazione a svelare le carte: il presidente Alessandro Lucherini ha indicato tre giorni fa nel ritorno in Prima nel minor tempo possibile l’obiettivo primario da centrare per un progetto triennale che punta alla Promozione. Occhio però anche alla batteria formata da Cintolese, Pistoia Nord, Montagna Pistoiese, Virtus Montale, Olimpia, Montale Pol.90 Antares e Giovani Via Nova, mentre le neopromosse Chiesina Uzzanese e Bugiani Pool 84 vogliono far vedere di sapere reggere la categoria.

Giovanni Fiorentino