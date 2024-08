Dalla Nazionale al ’Meri Team’. Carlotta Cambi regala emozioni

Che emozione ieri pomeriggio al Centro Turati di Gavinana dove, a sorpresa, è arrivata l’olimpionica Carlotta Cambi, straordnaria medaglia d’oro a Parigi con la Nazionale di pallavolo. La medaglia d’oro, fisicamente, l’aveva con sè, nella borsa: l’ha tirata fuori dopo aver abbracciato Meri Malucchi, una grande sportiva pistoiese, che sta affrontando un periodo di riabilitazione alla Turati. Carlotta ha messo al collo di Meri la sua medaglia ed è stato un momento di festa e di gioia che presto si è esteso a tutto il personale della Turati e a tutti gli altri ospiti. Meri e Carlotta sono state lungamente applaudite e poi via gli autografi. Perchè una medaglia olimpionica d’oro è un evento da ricordare. Meri Malucchi è la sorella dell’avvocato Fausto ed è un’allenatrice di pallavolo molto nota. Tutti ieri pomeriggio indossavano la maglietta bianca del Meri Team.

"Questo bellissimo momento – ci ha raccontato Fausto Malucchi– ha un’origine ben precisa perchè mia sorella è allenatrice di pallavolo come la mamma di Carlotta Cambi e sono molto amiche. Carlotta è una ragazza straordinaria, esattamente come sua madre. Il mondo della pallavolo si sta mobilitando da quando Meri è ospite della Turati, praticamente è una processione inarrestabile. Tutte le pallavoliste vanno a trovarla, le compagne, le amiche e le avversarie. E lei ne è felicissima". Fausto Malucchi che ieri era in compagnia della moglie e collega di studio, l’avvocato Elena Baldi, ha fatto un emozionante reportage fotografico sul suo profilo social.

"Una medaglia d’oro dal vivo – ha scritto nel suo post – non l’avevo mai vista. La prima ed unica volta è stato questo pomeriggio al Centro Turati di Gavinana. A portarla è stata la campionessa Olimpica di Parigi, Carlotta Cambi. E quando l’ha messa al collo di Meri è stato un attimo, ma solo un attimo, di grande commozione. Grazie Carlotta e grazie a tua madre (bella proprio come la mia) due donne magnifiche, due campionesse di vita". Ancora applausi, dunque, per una delle campionesse che hanno fatto emozionare un intero Paese con le proprie gesta a Parigi. E che anche adesso, appunto, continuano a emozionare.

lucia agati