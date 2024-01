"Dal macro al micro", ambiente, energia, mondo. Ecco l’incontro con il fisico Mario Menichella

Una pluralità di punti di vista per indagare, attraverso la diversità e la conoscenza, possibili soluzioni che guardino alla tutela dell’ambiente. È nella consapevolezza della complessità del periodo storico attuale che l’associazione Orizzonte Green propone un calendario di incontri-dibattito dal titolo "Dal macro al micro" sui temi di ambiente, energia, mondo e territorio per riuscire a inquadrare al meglio il ruolo dell’individuo, delle comunità, delle associazioni, dell’economia locale, della comunicazione e della geografia. Sei incontri si diceva, tutti nei diversi spazi della Biblioteca San Giorgio il primo dei quali è in programma per sabato 20 gennaio (ore 10) nell’auditorium sul tema "Parlando di ‘Mondi futuri’ venti anni dopo: perché la nostra civiltà tecnologica è a rischio" con il fisico e divulgatore scientifico Mario Menichella. "Mondi futuri" è appunto il titolo del libro pubblicato dallo studioso venti anni fa. L’incontro di sabato vuole riprendere in mano quelle ‘vecchie’ riflessioni, quando al fianco di scenari ottimistici Menichella disegnava possibili catastrofi che avrebbero potuto mettere a rischio il futuro della nostra civiltà tecnologica. Quasi una profezia, si direbbe guardando alla realtà che viviamo oggi. Menichella, astrofisico di formazione, ha un master in comunicazione della scienza conseguito alla Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Numerose le pubblicazioni a sua firma. Collabora da alcuni anni con la Fondazione Hume del professor Luca Ricolfi. Gli appuntamenti (tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti) proseguiranno fino a novembre prossimo.

l.m.