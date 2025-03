Dal call center alla moda, il sogno di Emiliana diventa realtà

La grande scommessa di Emiliana, quella in cui si è concentrata con tutte le sue forze e con tutta la sua determinazione, si inaugura domani, venerdì 14 marzo, a partire dalle 17.30, in Corso Roma, al numero 59. E qui che si apre il suo atelier che prende il nome di "Emy Creation", con capi che vanno dal pret à porter al servizio su misura. Originaria dell’Albania e dopo un’esperienza di lavoro in un call center, Emiliana Hoti con il suo negozio nel centro di Montecatini realizza qualcosa di più di un sogno: "E’ la mia scommessa – ci ha detto ieri –. E’ dare finalmente vita alla mia passione più grande, quella del cucito e dell’abbigliamento per il quale ho frequentato corsi di sartoria e ora, finalmente, posso mettere a frutto tutto quello che ho imparato".

L’inaugurazione comprende un aperitivo a cui tutta la cittadinanza è invitata. A Emiliana i migliori auguri da parte del nostro giornale per la sua nuova attività.

lucia agati