Dal Blues alle mostre, tutto su Discover

C’è la mano ormai riconoscibile del pistoiese Jonathan Calugi a tratteggiare la copertina dell’ultimo Discover Pistoia, in abbinamento gratuito con La Nazione di Pistoia questo sabato 31 maggio. E il soggetto non avrebbe potuto essere diverso da quel che è: Naturart Village, il nuovo spazio che l’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group si appresta a inaugurare in questi giorni. A questo è dedicato il cuore del numero di giugno dell’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice che anche in questo mese che inizia propone un viaggio negli eventi, nella società e nella cultura pistoiese che contraddistingueranno i prossimi trenta giorni. Tra le notizie di punta certamente il Pistoia Blues, con il programma ormai completo che accenderà la nostra bellissima piazza del Duomo di musica e allegria tra la fine di giugno e il mese di luglio. Seguono poi le iniziative a marchio Teatri di Pistoia, con la proposta didattica di Funaro e Scuola di musica Mabellini, l’omaggio a Fernando Melani a cura dei Musei Civici di Pistoia nell’ambito di Primavera al museo, la mostra di prossima apertura (10 giugno) alla Biblioteca San Giorgio con le opere dell’artista toscano Aviero dedicata al labirinto e al mito del Minotauro e una nuova puntata, la quinta, di "Pistoia com’era" dedicata alla Cattedrale di San Zeno. E poi spazio all’associazionismo con il racconto delle attività di Convivio OdV, il programma del Carabattole Love Park 2025 e le novità in casa Fondazione Un Raggio di Luce che sostiene la nascita del primo Memorial Luca Mugelli, iniziativa sportiva che attraverso il tennis si propone di ricordare la vitalità, l’amicizia e la generosità che erano proprie di Mugelli.

Sfogliando non manca di rinnovarsi l’appuntamento con Coldiretti che stavolta parla di scuole che promuovono salute, mentre qualche pagina più avanti ecco l’incontro con la Valdinievole, tra la collettiva "New colour Generation" alla Casa Studio Galleria Cvm Venio a Larciano e il teatro Buonalaprima di Buggiano e le attività di giugno e luglio al Museo della Carta di Pescia che prosegue nella sua intensa proposta destinata a pubblici trasversali.

Tra i territori che qui su Discover trovano il proprio racconto c’è anche ovviamente la Montagna Pistoiese, Quarrata con il premio Bravissimo nello sport-Bravissimo nello studio e infine lo sport con una vetrina per la terza edizione di Toscana B’3 sostenuta da Conad. Infine si torna al cuore, con sette pagine interamente dedicate al nuovo progetto del Naturart Village, una sorta di bussola su carta per orientarsi in questa oasi di verde e tempo libero destinata a far parlare di sé a lungo. Qui sarà possibile leggere le parole dei protagonisti e comprendere al meglio l’offerta del Village che si divide tra verde, food e intrattenimento. Dunque l’appuntamento con questo regalo è per sabato nelle edicole della città. Una scorta di notizie da portare a casa al prezzo del solo quotidiano.

l.m.