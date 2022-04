"Dai un senso alla vita": nuova edizione al via

Al via la quindicesima edizione di "Dai un senso alla vita: rispettala!", il progetto socio educativo dedicato agli studenti pistoiesi promosso, in collaborazione con Aci, dal dipartimento regione Toscana Ans (Associazione nazionale sociologi), di cui è presidente il sociologo pistoiese Giuliano Bruni. "The Wall! Energie umane oltre i limiti" è il tema dell’edizione 2022, sul quale, fino al 10 maggio, si svilupperanno incontri con esperti, talk show, mostre e concorsi dedicati alle scuole.

"Oggi più che mai l’argomento scelto è di estrema attualità – sottolinea Bruni – Dopo la pandemia, che aveva già stravolto gli equilibri sociali economici e politici, oggi siamo di fronte ad un conflitto che rischia di trasformarsi in una guerra mondiale. I muri rappresentano barriere fisiche, sociali, politiche, mediatiche e psicologiche e se non ci accorgiamo della loro pericolosità o li sottovalutiamo possono portare a forme estreme di individualismo e nazionalismo, che inducono a cancellare ogni forma di rispetto e di umanità, sia per sé stessi che per gli altri". Da qui la sollecitazione di una riflessione che coinvolgerà, per tutta la durata della manifestazione, studenti, insegnanti, sociologi e psicologi.

Due i concorsi riservati agli studenti. Il primo, multimediale, riguarda la realizzazione di video sul tema trattato, della lunghezza massima di un minuto, che potranno essere visionati sul sito del Laboratorio Ans (www.labotosc.com), oltre che sui vari social, dal 20 al 30 aprile, per essere poi votati dal pubblico e da una giuria di esperti (Ilaria Minghetti, Paolo Mazzei e Federico Silvestri). Poi c’è il concorso artistico, riservato agli studenti del liceo Petrocchi di Pistoia, i cui lavori saranno esposti alla libreria Feltrinelli di via degli Orafi (la mostra sarà inaugurata il 3 maggio alle 17.30), per essere valutati da una giuria tecnica (Katia Tinti, Viviana Usso, Patrizia Gherardi e Federico Silvestri) che, tenendo conto anche del voto del pubblico, premierà i primi tre classificati. I vincitori saranno premiati il 10 maggio in palazzo comunale. Previsti anche due appuntamenti televisivi su Tvl: il primo mercoledì 20 aprile, con il presidente Bruni e lo psicologo Sergio Teglia; il secondo giovedì 5 maggio, alla presenza di docenti e sociologi (Elisabetta Pastacaldi, Aldo Carlo Cappellini, Andrea Spini, Vincenzo Cerrone e Emma Viviani). La conclusione della manifestazione avverrà martedì 10 maggio (a partire dalle 9) con il convegno dedicato al tema della manifestazione. In mattinata verrà conferito il "Premio speciale Ans cultura" al giornalista Gigi Marzullo, autore del libro "La vita è un sogno. Incontri sottovoce".

Patrizio Ceccarelli