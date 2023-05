"Dai un senso alla vita" Dalla caduta al riscatto

"Le nuove povertà. Caduta e riscatto". È il tema della sedicesima edizione di "Dai un senso alla vita: rispettala!", il progetto socio-educativo realizzato dal Laboratorio toscano Ans-Associazione nazionale sociologi, che si svolge a Pistoia e che anche quest’anno si caratterizza per il ricco calendario di eventi, che si concluderanno venerdì 12 maggio con il convegno regionale dei sociologi nella Sala maggiore del Palazzo comunale, dove avverrà anche la consegna del Premio speciale cultura Ans 2023, quest’anno assegnato all’imprenditore Santo Versace. L’iniziativa è stata illustrata ieri nella conferenza stampa alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente Ans Giuliano Bruni, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente della Misericordia Sergio Fedi, il presidente dell’Aci Antonio Breschi, il regista Antonio Mazzei e alcuni rappresentanti degli istituti scolastici che partecipano al progetto. Al centro della manifestazione, come gli altri anni, ci sono gli studenti di varie scuole della provincia di Pistoia. Ad alcuni di loro è stato somministrato un questionario, i cui risultati saranno oggetto di una pubblicazione. Ci sono poi due concorsi, uno letterario (intitolato ad Aligi Bruni, storico presidente della Misericordia) e l’altro multimediale (brevi video sul tema delle nuove povertà), i cui vincitori verranno premiati a margine del convegno del 12 maggio. Per entrambi i concorsi saranno premiati i primi tre classificati. Come detto, l’evento conclusivo sarà il congresso regionale Ans, che si terrà il 12 maggio nella Sala maggiore del Palazzo comunale di Pistoia (dalle ore 9 fino alle 12:30).

È lì che, con la conduzione del sociologo Giuliano Bruni, si tireranno le fila di tutto il progetto educativo. Parteciperanno come relatori Gerardo Pastore (docente di sociologia all’università di Pisa), Marcello Suppressa (direttore Caritas diocesana di Pistoia), Andrea Spini (sociologo, università di Firenze) e Aldo Carlo Cappellini (docente del corso di laurea in scienze motorie all’ateneo fiorentino). A seguire è prevista la tavola rotonda sugli esiti del questionario somministrato agli studenti, con i sociologi Vincenzo Cerrone, Matteo Vinattieri, Riccardo Sgherri e Emma Viviani. Al termine della tavola rotonda verrà assegnato il "Premio speciale cultura Ans 2023", ideato da Antonio Polifronte, segretario nazionale Ans, che quest’anno sarà conferito all’imprenditore Santo Versace, per il suo libro "Fratelli – Una famiglia italiana". Verranno quindi proiettati i video realizzati nell’ambito del concorso multimediale e a seguire si svolgeranno le premiazioni.

Patrizio Ceccarelli