Da via Buozzi sparisce pure Guess Ma presto arriva un altro marchio "E assumeremo due commesse"

Dopo Luisa Spagnoli, tocca anche a Guess lasciare via Buozzi e quindi il centro storico. Anche se va detto che l’operazione che coinvolge l’esercizio situato al civico 6 è ben diversa da quella che ha portato alla chiusura del negozio legato all’azienda d’abbigliamento italiana.

Mentre infatti è ancora oscuro il futuro del fondo che ospitava Luisa Spagnoli, è già certo che a settembre, nel fondo situato esattamente sul lato opposto, al posto di Guess entrerà un nuovo marchio, anche se c’è massimo riserbo da parte di Stefano Talamoni, presidente dalla L.A. Retail, società che gestisce il Tally Weijl di Viareggio e ben otto punti vendita Guess sparsi nella Toscana nord-occidentale. Punti vendita ora ridotti a sette dopo la chiusura di quello di Pistoia.

Le differenze però non finiscono qui perché, se la chiusura di Luisa Spagnoli ha costretto l’azienda stessa al taglio due posti di lavoro (quelli delle commesse che gestivano il punto vendita), la nuova realtà che aprirà a settembre prevede non solo il mantenimento delle due commesse precedentemente impiegate da Guess, ma si annuncia anche l’assunzione di due nuove dipendenti. Merce rare di questi tempi.

Proprio in questi giorni infatti, nel fondo attualmente in ristrutturazione in vista della nuova inaugurazione, è possibile notare un fitto via vai di giovani aspiranti commesse, pronte a consegnare a mano il proprio curriculum, nella speranza di essere selezionate.

Il "traffico" non poteva passare inosservato, tanto che in molti hanno iniziato a chiedersi in giro per la città e soprattutto sui social cosa stesse accadendo. Situazione che ha costretto proprio una della due storiche commesse a chiarire il punto, anche in seguito ad alcuni post in cui annunciava la separazione da Guess dopo ben 17 anni, ma non dal negozio di via Buozzi 6, annunciando appunto una grande sorpresa per settembre e tranquillizzando coloro che avevano manifestato preoccupazione .

Dopo la chiusura di Luisa Spagnoli infatti erano in tanti a temere una nuova serranda abbassata per un altro negozio ormai insediato da tempo nel centro storico e soprattutto l’eventuale fuga di un altro importante marchio, che avrebbe rischiato di confermare una preoccupante tendenza per il cuore della città.

Allarme dunque rientrato, addirittura con il rovescio positivo della medaglia a brillare, vista l’intenzione della società di occupare due nuovi posti di lavoro. Ora non resta da vedere quale sarà il nome che sostituirà Guess e chissà che non sia proprio uno di quei marchi più orientato su un pubblico giovane, viste le fasce d’età che frequentano attualmente il centro. Il mistero per il momento rimane, ma intanto il commercio pistoiese può tirare un sospiro di sollievo.

Andrea Biagioni