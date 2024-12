Da Mozart a Elgar, Capodanno al Moderno

Concerto di Capodanno domani, mercoledì 1 gennaio, alle ore 18, al teatro Moderno di Agliana. L’inaugurazione del nuovo anno all’insegna della musica, secondo la tradizione aglianese, questa volta è affidata alla Puccini Chamber Orchestra, diretta dal maestro Antonio Bellandi e al solista Maurizio Fedi. Andrà in scena un imperdibile concerto dal titolo "Capodanno in Ouverture". Un evento che, come negli anni passati, è a ingresso gratuito ed è inserito nelle iniziative "Natale ad Agliana" organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Artigiano.

Il programma spazia tra brani dei più celebri autori: Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni, Edward Elgar, Johannes Brahms, Johann Strauss. La Puccini Chamber Orchestra è composta dai violinisti Marco Corsini, Francesco Di Cuonzo, Ma Xiao, Federico Guido Ricci, Monica Nozzoli, Alice Laudicina. Alle viole: Angela Field ed Elisabetta Costantini Pelosini. Al violoncello Silvio Risaliti, contrabbasso Giovanni Ricci, flauto Francesca Gheri, oboe Gaetano Schipani, clarinetto Roberto Meoni, corno Andrea Carlesi, fagotto Maurizio Fedi.

La Puccini Chamber Orchestra è nata nel 2011 su iniziativa del maestro Antonio Bellandi, che ne è anche direttore, avendo al suo attivo numerosi concerti sempre con apprezzamento di critica e di pubblico. L’orchestra propone un repertorio che spazia dal consueto sinfonico lirico, alla musica contemporanea e da film. E’ composta da professionisti provenienti da una consolidata attività orchestrale nazionale e internazionale e da insegnanti del proprio strumento presso i vari licei musicali e conservatori italiani.

Il Concerto apre il nuovo anno offrendo al pubblico esecuzioni delle famose ouverture di Mozart e Rossini, proseguendo il cammino nel Romanticismo della Romanza per fagotto e orchestra di Elgar (inserita come dedica all’amministrazione comunale di Agliana e alla cittadinanza aglianese). Sarà eseguita dal concittadino aglianese Maurizio Fedi, che vanta nella sua esperienza diverse collaborazione con le più importanti orchestre nazionali e internazionali quali Teatro dell’opera di Roma, Orchestra regionale di Roma e del Lazio, orchestra regionale Toscana e orchestra sinfonica di Cincinnati (Usa), tenendo concerti in Italia, Francia, Germania, Giappone, Brasile e Argentina. Il Concerto proseguirà con le danze ungheresi di Brahms per concludersi con i famosi valzer di Strauss.

Gli eventi per le festività, al Moderno proseguono con la "Mostra di aeromodellismo" dedicata a Giacomo Di Napoli, allestita nel foyer del teatro da sabato 4 a lunedì 6 gennaio. Orario di apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Piera Salvi