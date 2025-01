Da Mozart a Debussy fino agli autori contemporanei. Stasera il concerto di clarinetti del Trio Alma

È un insolito e originale trio, quello che allieta il venerdì musicale degli Amici dell’Opera. Stasera alle 21.30, l’Aula Magna del Seminario Vescovile (via Puccini 36 e ingresso con parcheggio da via Bindi 16), ospiterà il Trio Alma, composto da Leonardo Giuntoli e Matteo Bartoletti al clarinetto e da Alessio Donnini al clarinetto e clarinetto basso.

Il programma si apre con brani originali composti dai grandi classici appositamente per questo organico (Mozart con il Divertimento n.1 per tre clarinetti K.439b e Beethoven con il Trio op. 87), e prosegue con una serie di trascrizioni dal repertorio strumentale e operistico (da Bach a Debussy, da Verdi a Bizet), per chiudersi con una serie di brani brillanti di autori contemporanei.

Il Trio Alma nasce da un’idea di Alessio Donnini, docente di clarinetto, durante un corso di perfezionamento estivo presso la scuola Mabellini di Pistoia. I tre musicisti, tutti insegnanti nei principali istituti musicali delle province di Pistoia e Prato, si sono riuniti per creare un progetto che fonde esperienze didattiche e interpretative diverse.

I tre artisti vantano un’intensa attività orchestrale e un impegno costante nell’insegnamento. Operano nelle scuole musicali statali, nel Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia e nell’Istituto Comprensivo a indirizzo musicale Leonetto Tintori di Prato, formando giovani talenti e diffondendo la cultura musicale nel territorio.

Il repertorio del Trio spazia dalla musica barocca al Novecento classico, ma si allarga anche ai contemporanei con piacevoli incursioni nel repertorio jazz e latino-americano. L’ingresso è libero a offerta.

Chiara Caselli