Da domani iniziano i lavori sulla Montalese. Tutte le modifiche

Domani, 9 ottobre, partono lavori sul ponte in località Pontenuovo e inizia un periodo di forti cambiamenti nella circolazione veicolare, nei percorsi e negli orari degli autobus di linea con conseguenti gravi disagi per un’area molto vasta di residenti da via Sestini a Pontenuovo e Santomato fino a Montale. La Provincia comunica che dal 9 ottobre al 30 novembre sul ponte interessato dai lavori sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli e di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Sul ponte sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo e si potrà quindi circolare solo sulla porzione della carreggiata che resterà libera dall’intervento in corso.. Questa situazione durerà per almeno i quindici giorni in cui è previsto un lavoro di scarificazione delle strutture essenziali del ponte per verificare la loro effettiva condizione. Se da tale verifica risulterà necessario un intervento di demolizione-ricostruzione delle strutture fondamentali l’intervento proseguirà per altri 45 giorni con la chiusura totale del ponte.

Intanto, fin da domani, gli autobus non potranno più passare dal Ponte con sensibili cambiamenti nei percorsi e negli orari del bus della linea 25 che da Montale porta a Pistoia e poi a Piteccio passando dalla Montalese. Le corse della linea 25 da Pistoia a Montale e viceversa cambiano frequenza da ogni 30 minuti a ogni 60 minuti. Tutte le corse passano da Tobbiana e dalla Stazione di Montale. Le corse della linea 25U (Pistoia-Piteccio) mantengono la cadenza ogni 30 minuti. La linea 25 da Pistoia a Montale passerà dalla declassata cioè da via Toscana e da Agliana. Questo il percorso da Pistoia a Montale: normale itinerario fino a Via Sestini, poi Via Tangenziale Est, Via Toscana SS719, rotatoria di San Michele Agliana, Via Selva, Via Lavagnini, Via Provinciale Pratese, Via Guido Rossa,Via Tobagi, Via Garibaldi, capolinea Stazione di Montale, poi riparte percorrendo Via Garibaldi, Via Berlinguer, Via IV Novembre, Montale Piazza, poi di nuovo normale itinerario fino al capolinea di Tobbiana. Stessa cosa, al contrario, per il percorso da Tobbiana a Pistoia.

Giacomo Bini