Bambina ucraina di 4 anni malata, l'arrivo in Toscana per le cure

Pistoia, 24 maggio 2022 - Due voli organizzati dalla Cross di Pistoia atterrano oggi in Italia con altri quattro pazienti ucraini che saranno ricoverati in altrettanti ospedali della Liguria, dell'Emilia Romagna, della Toscana e dell'Umbria.

Tra questi una paziente che verrà curata in Toscana è una bambina di 4 anni: la piccola sarà dapprima ricoverata all'ospedale della Versilia e successivamente affidata a uno specifico percorso di riabilitazione nell'ambito dell'Usl Toscana Nord Ovest.

I due voli sono in arrivo a Milano e Bologna e con questi viene raggiunto il numero di 211 pazienti ucraini trasferiti in Italia attraverso la Cross. "Prosegue senza sosta l'attività della Cross, la struttura che da Pistoia opera per conto del dipartimento nazionale della Protezione civile con l'obiettivo di coordinare i soccorsi sanitari in occasione di grandi emergenze", sottolinea il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.