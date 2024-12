Crolla il soffitto nella scuola Forteguerri, necessari lavori urgenti al tetto per ripristinare la sicurezza

Pistoia, 11 dicembre 2024 – Ancora problemi di vivibilità per le scuole superiori cittadine. La Provincia è dovuta intervenire: al liceo classico “Niccolò Forteguerri” di corso Gramsci in maniera urgente con lavori per oltre 100mila euro per mettere nuovamente in sicurezza una porzione dello stabile divenuta inagibile. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre quando la dirigente della scuola ha segnalato uno “sfondellamento, il distacco e la successiva caduta a terra di un’importante porzione del soffitto dell’aula A10 nel piano mezzanino che si affaccia lungo via dei Cancellieri”. Il tutto è stato causato da forti infiltrazioni dal tetto, avvenute durante le ore notturne.

Un disagio di non poco conto se si considera che, proprio in quella mattinata, tutte le aule del piano sono state interdette all’utilizzo e gli studenti non sono riusciti a svolgere le lezioni. Considerando che si tratta anche di un immobile dal valore storico importante, e soggetto a vincolo architettonico, è stata attivata la procedura di somma urgenza per andare a riparare immediatamente il danno e per consentire, nel minor tempo possibile, di far rientrare gli studenti in classe. Immediatamente individuato il tecnico per redigere il quadro della situazione e l’affidamento diretto alla ditta che si doveva occupare dei lavori, la Provincia ha stanziato 110mila euro per mettere in sicurezza l’area dopo circa una settimana, il tempo necessario per espletare le pratiche burocratiche e permettere agli studenti di rientrare in aula. Si tratta, però, solo dell’ultimo fra gli episodi segnalati di disagi per le scuole superiori, di competenza della Provincia, che sta investendo negli ultimi anni diversi milioni di euro per la sicurezza scolastica. Ma, come si dice in questi casi, i soldi non sono mai troppi.

S.M.