Sostenibile e inclusiva. La scuola rinnovata . Taglio del nastro alla ’Modesta Rossi’

PISTOIA

Un investimento di oltre un milione e ottocento mila euro per restituire alla comunità di Ponte alla Pergola un istituto nuovo di zecca. E’ questa la portata degli interventi di ristrutturazione che hanno riguardato da vicino la scuola primaria Modesta Rossi, che nel pomeriggio di ieri è stata ufficialmente inaugurata in una grande e colorata cornice di famiglie e bambini, i quali a partire da lunedì 16 riprenderanno a svolgere le attività didattiche. Un momento di grande soddisfazione anche per l’amministrazione comunale, confermato dalla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Tomasi e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini. Presente anche il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, il quale ha dato la benedizione alla scuola.

"In un mese, quello di settembre, in cui tutto l’ambiente scolastico torna a riaccendersi - ha detto il primo cittadino - noi siamo in grado di garantire a studenti e insegnanti scuole nuove e riqualificate. Sappiamo che quando facciamo interventi simili possono crearsi dei disagi e per questo motivo il mio primo ringraziamento va ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti e ai collaboratori scolastici. E’ una grande felicità per me essere qui oggi e restituire loro una scuola di fatto interamente nuova. Questo intervento va ad inserirsi in una serie di riqualificazioni che l’amministrazione sta portando avanti da tempo. Nei prossimi giorni inaugureremo la scuola Cino, dove abbiamo sostituito la vecchia struttura in amianto, mentre nei mesi estivi sono continuati i lavori su più di dieci scuole disseminate sul territorio. Come sempre abbiamo fatto fin dall’inizio del mio mandato, proseguiremo a dare priorità all’edilizia scolastica".

Nel dettaglio, l’investimento complessivo è stato di 1 milione e 810mila euro, di cui 1 milione e 416mila finanziati dalla Regione Toscana tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione e 394mila dal Comune di Pistoia. Gli interventi hanno riguardato il rinforzo per l’adeguamento alla normativa antisismica delle varie strutture presenti, la messa a norma antincendio, l’efficientamento energetico e la coibentazione delle coperture, oltre alla realizzazione di un nuovo bagno per disabili e l’installazione di un ascensore interno per l’accesso al primo piano.

"Questa inaugurazione - ha commentato Alessandra Frosini - ci ripaga del grande lavoro svolto dai nostri uffici tecnici. In questi anni abbiamo sempre sostenuto la messa a norma e la riqualificazione delle scuole di Pistoia e abbiamo agito ascoltando i cittadini e le famiglie, non perdendo mai di vista il benessere della nostra comunità". Enorme la gioia anche per la dirigente scolastica Manila Cherubini: "Siamo felicissimi di essere nuovamente qui - ha detto la preside - e di trovarci finalmente in un ambiente sicuro e bellissimo anche dal punto di vista estetico. Anche da parte mia il primo ringraziamento va agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, ma anche al Comune e a coloro che hanno svolto i lavori in tempi rapidi e che oggi ci dà la possibilità di trascorrere le nostre giornate in un ambiente colorato e accogliente come non lo era mai stato prima.

Michele Flori