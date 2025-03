Criteria Nazionali Giovanili. Ecco i pistoiesi presenti

Saranno 6, 3 femmine e 3 maschi, i portacolori della Nuotatori Pistoiesi presenti ai Criteria Nazionali Giovanili, in programma a Riccione da venerdì 28 a domenica 30 marzo per le prime e da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile per i secondi: si tratta della più importante vetrina per i giovani talenti del nuoto italiano. Hanno conquistato con merito il pass per la prestigiosa competizione Vittoria Gridel, che scenderà in vasca nei 100 metri rana, 200m rana, nei 200m e 400m misti; Angelica Gridel, che gareggerà nei 100m e 200m rana; Diletta Masini, che cercherà gloria nei 100m rana e, probabilmente (ancora non è certo), nei 200m rana. Tra i maschi troveremo Tommaso Lamura, che ci si augura protagonista nei 100m e 200m farfalla, 200m e 400m misti, Giulio Niccolai, che si cimenterà nei 100m farfalla, e Tommaso Auriemma, che prenderà parte ai 200m rana e, probabilmente, 200m misti. Controllando le graduatorie definitive, potrebbe scapparci qualche gara in più. "Tutti ragazzi che si stanno allenando con profitto agli ordini del capo allenatore Massimiliano Lombardi e della sua assistente Alice Ieri – fa sapere il presidente della società nostrana, Giancarlo Lotti –. Tutti ragazzi di talento, che si sono inseriti nella scia dei grandi nuotatori pistoiesi degli ultimi 40, 50 anni. Anche per loro auspichiamo che vi siano grosse soddisfazioni in futuro. Innanzitutto, che mettano a frutto gli insegnamenti ricevuti. Siamo certi che si faranno valere, perché hanno qualità tecniche e caratteriali di prim’ordine". Dopo la manifestazione giovanile, la squadra pistoiese è attesa dai Campionati Italiani Assoluti Primaverili: da domenica 13 a giovedì 17 aprile nella consueta cornice dello Stadio del Nuoto di Riccione, una delle piscine più belle per le gare in vasca. Intanto, però, godiamoci questi Criteria. Gianluca Barni