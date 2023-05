Creatività e ingegno La ricercatrice Palazzi ha portato con sé l’amore per la scienza

L’edizione 202223 del concorso "Sì... Geniale!" ha avuto una partecipazione record con oltre 2mila studenti di 32 istituti scolastici impegnati per mesi a realizzare Prodotti d’ingegno di libera fantasia oppure dedicati a scienza, arte (in collaborazione con Pistoia Musei), natura (in collaborazione con Gea) e roboticaintelligenza artificiale. I 100 Prodotti d’ingegno proposti quest’anno a "Sì... Geniale!" sono tutti esposti, ognuno con un apposito stand, nel Giardino delle Invenzioni, la mostra a ingresso libero aperta fino a oggi, domenica 14 maggio, con orario 10-18 nell’antico convento di San Domenico a Pistoia.

L’esposizione ha già accolto migliaia di visitatori, ai quali ragazze e ragazzi hanno illustrato le proprie opere, valutate da una giuria presieduta dalla testimonial di questa edizione di "Sì... Geniale!": Elisa Palazzi, studiosa del clima e professoressa dell’Università di Torino, autrice di ricerche a livello internazionale sui cambiamenti climatici, in particolare negli ambienti montani. La professoressa Palazzi ha partecipato all’incontro per le premiazioni e a consegnare i riconoscimenti è stata Matilde Corsola, 10 anni di età, alunna dell’Istituto Sestini di Agliana che lo scorso anno, con la sua classe, ha partecipato al concorso presentando un progetto sul faraone Tutankhamon. Con loro, sul palco sotto un grande tendone allestito per l’occasione, sono intervenuti Cristina Pantera, vicepresidente di Fondazione Caript, Ezio Menchi, ideatore di "Sì... Geniale!" e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione e Giovanni Palchetti, presidente di Gea.

Gabriele Acerboni