Pistoia, ecco dove fare il test anti Covid nel weekend

Pistoia, 15 ottobre 2021 - Agende sature e un fine settimana che si preannuncia già da caccia al tampone libero. Ma è chiaro che il ventaglio di opzioni nel fine settimana si restringe notevolmente, con farmacie e laboratori d’analisi operativi a singhiozzo. Tuttavia lo sforzo delle farmacie si conferma enorme con una lunga lista di aperture extra il sabato pomeriggio, in alcuni casi (come la Comunale 1 di viale Adua) anche la domenica. Sul fronte dei prezzi, chi è nell’impossibilità certificata di vaccinarsi potrà fare il tampone gratis, mentre per tutti gli altri il costo sarà di 15 euro, che diventano 8 per i minorenni.

Guardando al dettaglio, per quel che riguarda la rete Far.Com, ecco le farmacie nelle quali sarà possibile eseguire i tamponi anche il sabato pomeriggio: la Comunale 1 di viale Adua (già attiva h24, farà test anche la domenica), la Comunale 2 (via Manzoni, 10; dalle 8 alle 20), la Comunale 4 (a Bonelle in via Pisa 45; dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20) e la Comunale 5 (a Valenzatico di Quarrata in via del Cantone 23; dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30), la Comunale 6 (alla Ferruccia di Agliana, via Levi 7; dalle 9 alel 13 e dalle 15.30 alle 20) e la Comunale 7 (Larciano, via Statale Francesca 2824; orario continuato dalle 8 alle 20). Per le comunali la prenotazione del test è effettuabile tramite o in farmacia o tramite app Far.Com, fatta eccezione per Agliana che accetta solo prenotazioni telefoniche; al momento del test è necessario presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità validi.

Venendo alle private riunite in Federfarma, ecco il dettaglio di chi offrirà tamponi il sabato pomeriggio con aperture extra turno: Farmacia Scorcelletti di via Porta al Borgo, Farmacia al Battistero in via degli Orafi 22 (disponibilità esaurita salvo disdette), Farmacia San Francesco di via Curtatone e Montanara 21 (disponibilità esaurita salvo disdette), Farmacia Nannucci in via degli Orafi 41 (prenotazioni anche su agenda.alliance.retail.it), Farmacia De Candia in via Cino da Pistoia 33, Farmacia Belvedere in via Dalmazia 326 (disponibilità esaurita salvo disdette), Farmacia Dell’Arca in piazza Da Vinci, Farmacia del Bottegone via Statale Fiorentina 699, Farmacia di Piteccio in piazza Begliomini, Farmacia Nucci in via della Libertà 48 ad Agliana, Farmacia Pecori via Boito 20 a Montale, Farmacia di Prunetta in via Statale Mammianese (di turno questo fine settimana), Farmacia del Ponte a Sambuca, Farmacia di Campotizzoro, Farmacia di Maresca, Farmacia Picconi a Casalguidi, a Serravalle Pistoiese Farmacia San Lodovico e Farmacia Baldassarri, Farmacia di Santonuovo ( solo mattina), Farmacia Chiti a Catena di Quarrata (solo mattina, anche alle 7 a farmacia chiusa).

Per la Valdinievole tamponi il sabato alla Checchia di Chiesina Uzzanese, alla Farmacia di Lamporecchio, alla Casci e alla Sant’Antonio di Massa e Cozzile, alla Satti, Ceccarelli, Cintolese, Barone Paolo e Grotta Parlanti per Monsummano; per Montecatini Terme la Centrale, Le Terme, di Montecatini, della Nievole, della Stazione e Internazionale & C.; per Pescia la Farmacia Bertolai e l’antica farmacia Sansoni, la Farmacia Casabianca a Ponte Buggianese e le farmacie Pazienza e San Lorenzo per il comune di Pieve a Nievole.