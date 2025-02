Costumi, carri e magia. Il Carnevale è in città. Tre giornate di gioia . Dedicate ai più piccoli

PISTOIA

È tutto pronto per l’edizione 2025 del Carnevale a Pistoia. Si parte domenica 16 febbraio con il primo corso mascherato, le altre date sono il 23 febbraio ed il 2 marzo, che come sempre avrà come cornice piazza della Resistenza.

L’evento, organizzato dal Comitato Cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, è un momento di grande condivisione per la città che ha sempre risposto presente come dimostrano le numerose presenze della passata edizione. Si tratta di tre giornate dove i protagonisti assoluti sono i bambini che potranno dare sfogo alla loro fantasia indossando per l’occasione la maschera del loro personaggio preferito, del loro eroe.

Certo i tempi sono cambiati e con loro le maschere che si ispirano ai personaggio dei cartoni animati di oggi ma c’è ancora chi sogna di essere una principessa o una fatina perché in fondo il carnevale è questo: magia allo stato puro.

Quest’anno i bambini potranno anche salire sui carri allegorici che sono stati tutti ristrutturati ed hanno ottenuto le certificazioni di sicurezza e questa è la prima novità.

"I carri sono stati tutti revisionati e messi in sicurezza – afferma Fabio Dolfi organizzatore del Carnevale a Pistoia – Saranno 8 in tutto, 4 dei quali potranno ospitare i bambini. È stato fatto un grandissimo lavoro che ha coinvolto i rioni e tante persone che da ottobre ad oggi hanno lavorato tutte le sere per regalare ai bambini la loro festa. Voglio ringraziare Carlo e Sebastiano Dragone, Daniele Vertullo e Luigi Cirillo che hanno coordinato i lavori e sottratto tempo alle loro famiglie per tutti questi mesi. Ringrazio i rioni per la collaborazione e per aver dimostrato un grande senso di unione e di collaborazione per la riuscita della festa".

"Questo spirito deve essere alla base dell’attività rionale – aggiunge Dolfi, che poi rivela i particolari della festa –. Oltre ai carri quest’anno ci sarà una maschera speciale, quella di Pulcinella, realizzata da Marco Pagni un grande appassionato della cartapesta fin dall’età di dodici anni. Pagni ha partecipato vari volte al bando per partecipare al Carnevale di Viareggio, quest’anno ha deciso di presentare la sua opera a Pistoia e di questo ne siamo orgogliosi. Lo scorso anno è stato un successo e mi auguro che anche questa edizione veda la partecipazione di tanti pistoiesi – conclude –, ovviamente molto dipenderà dal tempo che spero possa darci una mano".

Insieme al Carnevale a Pistoia torna anche il concorso per la maschera più bella indetto dal nostro giornale, una competizione giocosa per individuare, in ogni giornata di Carnevale, i tre costumi più fantasiosi e originali. I vincitori saranno chiamati a salire sul palco per la premiazione intorno alle 16.30. I premi sono offerti da Conad Nord Ovest e Andreini giocattoli. L’ingresso al carnevale è gratuito per i bambini fino a 10 anni di età mentre per gli altri è previsto un contributo di 5 euro.

Maurizio Innocenti