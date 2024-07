Corse, baby village e spettacoli: torna il divertimento al Sesana

Torna il divertimento domani sera all’ippodromo Snai Sesana di Montecatini. L’apertura dei cancelli sarà alle 19, inizio corse ore 20,30 e contemporaneamente si attiveranno moltissime proposte appositamente studiate e realizzate per il pubblico, tutte comprese nel biglietto di ingresso che sarà di 5 euro per gli adulti e gratuito per gli under 18.

Particolare attenzione per le famiglie e per i bambini che avranno a disposizione il Sesana baby village con castello gonfiabile, mountain bike, pony e cavalli per splendide cavalcate in sicurezza, trucca bimbi e conta storie, due mongolfiere e la grande balena di Pinocchio illuminata da oltre 15.000 led.

Gli adulti troveranno il barbiere, la manicure, l’angolo delle stelle, la possibilità di fare un bellissimo giro della pista sulla carrozza e premiare i vincitori delle corse con tanto di foto ricordo. Potranno soffermarsi ad ascoltare della buona musica da piano bar sia a bordo pista che in tribuna. In funzione il grande ristorante panoramico a altri punti di ristoro e gelateria dislocati nel magnifico parco giardino del Sesana, tirato a lucido per accogliere al meglio il pubblico, in netta crescita rispetto ai già lusinghieri risultati della passata stagione.

Prima dell’inizio delle corse ci sarà anche la registrazione della trasmissione televisiva "aperitivo al Sesana", condotta da Barbara Scarpettini con la partecipazione di tanti ospiti illustri.

La serata di mercoledì sarà anche una prova generale del primo gran premio in programma questa stagione: sabato 13 luglio infatti si corre il g.p Nello Bellei molto atteso dagli appassionati dell’ippica e non solo da loro. Per informazioni su tutti gli eventi o prenotazioni: 0572 1913547.