Corsa contro il tempo per ritrovare viva la canina Kate dispersa all'Abetone

Firenze, 31 dicembre 2024 - E’ una corsa contro il tempo per salvare la canina Kate, detta affettuosamente Polpetta, dispersa da venerdì all’Abetone. Una corsa contro il tempo per salvarla dal forte gelo di queste notti in montagna e dagli animali selvatici che potrebbero aggredirla. Venerdì 27 dicembre, due giovani fidanzati di Pisa, Marco e Sara, sono partiti in mattinata per portare all’Abetone la loro canina Kate, di soli 16 mesi, per farle vedere per la prima volta la neve. Kate, chiamata affettuosamente “Polpetta”, è un canina molto dolce ma un po’ paurosa ed è stata adottata lo scorso agosto da un canile. Purtroppo all’arrivo dell’Ovovia, in località Gomito, nonostante che avesse tutti i dispositivi per la sicurezza, tenuta in braccio dal proprietario, la canina si è improvvisamente divincolata staccandosi dalla pettorina e dandosi alla fuga verso il basso, lungo la pista da sci.

Marco racconta: ”La canina ha infilato la pista da sci a tutta velocità. Mi sono buttato all’inseguimento senza pensare al pericolo che stavo correndo. Poi è uscita dalla pista da sci e si è diretta verso un costone, scomparendo verso la Valle del Sestaione. Noi non la sciogliamo mai. Quando la portiamo nell’area cani, Polpetta corre velocissima e riesce a fare salti anche di due metri”. I due ragazzi sono disperati e sono rimasti questi giorni all’Abetone nella speranza di ritrovarla..L’Enpa, sezione Pistoia, si è presa a cuore il caso ed ha messo in contatto i due ragazzi con una volontaria pistoiese, Katia Chirullo, specializzata nel recupero dei cani che si è subito resa disponibile. Al momento, in mancanza di avvistamenti, sono stati fatti dei punti cibo in Val Sestaione ma la canina potrebbe essere ovunque: ritornata verso l’Abetone, oppure spostata verso la Val di Luce, la Garfagnana o Lucca. Per questo Enpa lancia un appello: è fondamentale che chiunque la vedesse la segnali immediatamente senza rincorrerla (anche via whatsapp con posizione) a qualsiasi ora ai seguenti numeri: 3393316743 o 333 9954435.

La storia di Kate riporta alla memoria quella di Red il cane disperso all’Abetone nel dicembre 2019 e ritrovato, grazie ad una segnalazione di una persona che aveva letto gli articoli sui giornali, dopo 59 giorni nella campagna di Porretta Terme.