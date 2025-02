Cook non pervenuto. Benetti e Della Rosa gli unici a salvarsi

CHRISTON 4,5 Se ogni tanto alzasse la testa per vedere che in campo esistono anche i compagni non sarebbe male.

FORREST 6 È tra i pochi che ci prova a tenere a galla la barca ma non sempre riesce a tenere la barra dritta.

ROWAN 4 37 minuti in campo sostanzialmente di nulla. In difesa non tiene uno scontro e in attacco non tira praticamente mai.

KEMP 5,5 Ci mette impegno, prova a lottare sotto i tabelloni ma i lunghi di Treviso non gli danno tregua.

COOKE 4 Doveva assicurare rimbalzi e solidità, contro Treviso non si è visto né l’una, né l’altra. Paulicap ha fatto il bello e cattivo tempo e lui lo ha sofferto come non mai.

DELLA ROSA 6 Il capitano non si arrende, non molla, bravo a far girare la squadra ed a segnare quando serve. Cuore biancorosso.

BENETTI 6 Gioca poco più di 5 minuti ma la sua presenza in campo si nota più di altri con minutaggi maggiori.

SILINS 4,5 Non sembra lo stesso giocatore visto ad inizio stagione. A rimbalzo è nullo e in attacco segna con il contagocce. SACCAGGI SV.

OKORN 5,5 Da inizio anno ad oggi non c’è ancora stato un allenatore che abbia potuto svolgere il proprio lavoro nella massima serenità e soprattutto mettendo in pratica le proprie idee. Okorn non rappresenta un’eccezione.

