Convegno sul turismo sostenibile e l’alleanza con il Giappone

Stamani alle 10, dopo l’apertura ufficiale della manifestazione, si terrà, all’interno degli stessi spazi espositivi, un convegno, promosso da Cna Toscana Centro su "Turismo sostenibile: una sfida possibile partendo dai territori". In questa occasione Cna farà un focus su come la sostenibilità ambientale e il turismo siano ormai un binomio imprescindibile e le aziende che vi operano attori fondamentali e promotori della sostenibilità, oltre ad essere volano per lo sviluppo economico e culturale del nostro territorio.

Per celebrare il gemellaggio di Pistoia con la città giapponese di Shirakawa e i rapporti speciali esistenti tra il nostro Paese e il Giappone, l’azienda Mati1909 ha istituito il "Premio speciale Città di Pistoia e Città di Shirakawa-gō" che sarà assegnato all’esemplare in mostra che si distinguerà per bellezza e rarità. Il giudizio spetterà al signor Kiyoshige Negiin in seguito a consultazione con i colleghi giudici giapponesi. La premiazione domani alle 10.