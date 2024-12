Convegno a Pistoia: appalti e decentramento produttivo sotto la lente di Agi Toscana

Grande partecipazione ieri nella Sala maggiore del Palazzo comunale per il convegno sugli appalti tra decentramento produttivo e tutele, promosso dalla sezione toscana degli avvocati giuslavoristi italiani (Agi). "È un tema attuale – ha sottolineato l’avvocato Alessandro Failla, presidente di Agi Toscana – perché bilancia due diritti che non devono essere contrapposti, da una parte il diritto della libertà d’impresa e dall’altra il diritto dei lavoratori nei casi di decentramento, quando cioè le aziende delocalizzano dei cicli produttivi".

Dal punto di vista delle regole esistenti, per l’avvocato Failla "sicuramente c’è bisogno di fare di più e quello che succede, anche qui in Toscana, rende necessario un intervento legislativo, che però non deve essere di natura politica, ma di natura sostanziale, proprio in un’ottica di tutela di tutti gli attori del comparto degli appalti e dei decentramenti".

"C’è bisogno di maggiore inclusione e di maggiore ascolto del mondo del lavoro, che spesso ci segnala delle difficoltà importanti proprio in relazione agli appalti – ha evidenziato l’avvocato Lisa Amoriello, vicepresidente Agi Toscana - , serve un maggiore controllo nella catena degli appalti, sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla genuinità degli attori di questo istituto, perché chiaramente l’assunzione del rischio di impresa è ciò che fa la differenza".

In materia di normative esistenti, per l’avvocato Amoriello "spesso ci sono sovrapposizioni che rendono difficile l’interpretazione delle norme stesse e quindi giornate come questa sono molto utili per poter fare emergere queste contraddizioni e porle all’attenzione del legislatore e delle istituzioni".

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. "Alcuni fatti recenti – ha affermato Tomasi – hanno acceso un faro anche sui subappalti, sui contratti, sui diritti dei lavoratori e sulla sicurezza nei posti di lavoro. Per cambiare le leggi, ma anche per applicarle, occorre approfondire e mettere in sinergia tutti gli attori che hanno delle responsabilità. Questo convegno lo ha fatto ed è stato molto interessante. I comuni in questo momento sono un motore importante per l’economia, ci sono molti soldi che vengono messi a terra grazie al Pnrr e alle gare d’appalto che facciamo. Per questo a Pistoia abbiamo sottoscritto dei protocolli con la guardia di finanza, proprio per quanto riguarda i controlli. Il convegno di Agi in questo senso è stato importante e lo abbiamo seguito con grande interesse".