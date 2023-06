Controriforma delle Province ma solo a metà

Gabriele Galligani

Controriforma delle Province in arrivo. Anche se per la legge Delrio non si poteva certo parlare di riforma. Era solo un passaggio verso l’abolizione di questo ente. Ma poi sappiamo com’è andata a finire ed eccoci alle prese con le Province restate lì, sgonfiate di soldi e di poteri. Adesso davvero enti inutili. Ma ci sono novità in arrivo. L’obiettivo è ambizioso, arrivare a una nuova legge per permettere di ripristinare il voto diretto già nel 2024, assieme alle elezioni Europee. E conoscendo i tempi del nostro Parlamento, sembra davvero un’impresa. Ma le voci "romane" danno la conclusione dell’iter entro l’anno.