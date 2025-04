Controlli nelle stazioni e nei parchi

La polizia di Stato intensifica i controlli anticrimine in città in vista della Pasqua ormai imminente. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato e quelli del Reparto prevenzione crimine di Firenze hanno effettuato una serie di attività congiunte, ieri mattina, dedicando particolare attenzione alle zone del centro, del parco di via Cividale, della pineta e delle stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia. Ogni giorno centinaia di persone frequentano le due strutture, per motivi di lavoro, studio, e, nella stagione turistica appena iniziata, per fare escursioni nelle città d’arte più vicine a Montecatini. Purtroppo, le stazioni ferroviarie sono state utilizzate più volte, anche nel recente passato, da soggetti dediti al traffico di stupefacenti o sono state teatro di reati contro la persona commessi da sbandati di vario genere. Ecco quindi che, oltre alle attività del posto Polfer della provincia di Pistoia, il commissariato, molto spesso insieme agli agenti del Reparto prevenzione crimine, continua a svolgere attività di prevenzione in queste aree nevralgiche di Montecatini. Nel corso degli ultimi controlli, sono stati identificati numerosi soggetti. Il questore Marco Dalpiaz, qualora valuti che queste persone possono rappresentare un pericolo per la sicurezza, visti i loro trascorsi, potrà emettere fogli di via, con il divieto di ritornare a Montecatini fino a un massimo di tre anni. Qualora queste persone vengano condannare per reati commessi in città dopo aver ricevuto il provvedimento non potranno godere della sospensione condizionale della pena.

Da. B.