Continua l’estate . La comicità di Lundini fa tappa a ’Cosmica’: "Mixo musica e risate"

Farà tappa domani (domenica 28 luglio) alle 21 al parco delle Terme di Montecatini, nell’ambito della rassegna ‘Cosmica’ lo spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki dal titolo ‘Innamorati della vita’. Dopo il successo ottenuto con lo spettacolo ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’, Valerio Lundini torna dal vivo con la formazione che accompagna la sua carriera da più di dieci anni. Oltre alle molte gag surreali e ai momenti di comicità, Lundini e i Vazzanikki presenteranno i brani contenuti nel loro nuovo disco uscito alcune settimane fa e distribuito da Warner/Ada Music Italy.

Dopo aver lavorato per diversi anni dietro le quinte come autore tv e radio, collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg, nel 2019 Lundini ha partecipato al programma "Battute?" in onda in seconda serata su Rai 2.

Nel 2020 ha partecipato come co-conduttore al programma "L’altro Festival", nuova versione del Dopo Festival di Sanremo, in streaming su RaiPlay. Sempre nel 2020 primo ruolo da conduttore nel programma "Una pezza di Lundini", poi il duetto con Fulminacci nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, interpretando insieme al cantautore romano - ed arricchendo a modo suo - la canzone Penso Positivo di Jovanotti. Da ricordare anche la partecipazione al ‘concertone’ del Primo Maggio 2022, dove insieme alla sua band "I Vazzanikki" ha intonato una canzone per la pace interrotta da una surreale finta telefonata del presidente Putin. Lo scorso settembre, inoltre, è uscito il film ‘Il più bel secolo della mia vita’ che lo vede protagonista, al fianco di Sergio Castellitto. Il 2024 si è aperto con il suo secondo programma dal titolo ‘Faccende Complicate’, su RaiPlay e successivamente Rai 3.

"Sono carico per la tappa di Montecatini - racconta Lundini -. Quest’estate stiamo portando in tour questo spettacolo che ci sta dando grandi soddisfazioni in termini di pubblico. Faremo una sorta di ‘concerto chiacchierato’, durante il quale cercherò di mixare i brani del nuovo album uscito da poche settimane con un dialogo col pubblico. Un format che abbiamo già sperimentato, che ci sembra funzioni piuttosto bene e unisce improvvisazione e interazione col pubblico, dove la mia vena umoristica si fonde alla musica e all’energia del gruppo che da oltre dieci anni accompagna la mia carriera musicale".

co.da.