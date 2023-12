Consumo del suolo. Case vuote in montagna

PISTOIA

Si parla sempre di più del consumo di suolo e, complice anche l’alluvione di inizio novembre, si è visto bene in provincia, e nella Piana pistoiese nello specifico, quanto questo incida nel deflusso delle acque. Ecco perché viene da chiedersi dove si può ancora costruire pensando al fatto che, a fronte di una popolazione complessiva che si attesta poco al di sotto delle 300mila unità, secondo i dati Istat di fine 2021 e rielaborati da Openpolis, nella nostra provincia ci sono 159.111 abitazioni. Il problema, però, è che di queste ben 35.109, che corrispondono ad una percentuale del 26,1% che poco si discosta dalla media nazionale (27,2%), sono non occupate. Avete letto bene pertanto: oltre 35mila fra case, appartamenti, villette, rustici e quel che volete che non vengono vissuti, un dato che va tenuto a mente e che potrebbe anche risolvere diverse problematiche legate all’emergenza abitativa.

In questa indagine, per abitazione permanentemente occupata si intende un luogo dove almeno un individuo ha la sua dimora abituale, pertanto finiscono nel cosiddetto "vuoto" le seconde case e quelle, ovviamente, chiuse. Venendo ai dati in provincia, guida la classifica Abetone Cutigliano che a fronte di 5842 abitazioni ne ha ben 4855 non occupate, ovvero l’83,1%: un numero abnorme, che va integrato come detto con chi ha un bene di proprietà in montagna ma magari ci vive per pochi giorni all’anno. E’ comunque l’intera montagna pistoiese ad essere in sofferenza e questi numeri servono anche per far capire meglio il fenomeno dello spopolamento: al secondo posto, infatti, c’è Sambuca Pistoiese col 74,6% di abitazioni non occupate, seguita poi da Marliana (53,7%) e San Marcello Piteglio (50,6%). Archiviati i comuni montani, nei confronti di tutti gli altri c’è come un abisso visto che bisogna scendere al 26,8% - ovvero fare i conti con la media nazionale, decimale più decimale meno – di Lamporecchio seguita da vicino dal 25,9% di Pescia che su 11.330 abitazioni ne ha 2.937 vuote (e qui incide la parte della Valleriana).

Complessivamente valori più alti in Valdinievole (Montecatini è al 18,4%, Buggiano al 17,2% e Ponte Buggianese poco sotto il 17%) che nella piana. Pistoia città fa registrare un conteggio complessivo di 47.252 abitazioni e, di queste, ce ne sono 7.572 non occupate (16%) ma si fa molto meglio altrove: se Serravalle è in scia al 15,8%, si scende al 10,5% di Montale e al 10,1% di Quarrata arrivando, addirittura, al 5,8% di Agliana che è uno dei dati migliori di tutta la Toscana e non solo.

Saverio Melegari