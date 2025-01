Consorzio Leonardo. C’è San Miniatro

Ricomincio da 16 punti. Dopo aver trovato una sconfitta a Spezia sotto l’albero, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata riparte sabato prossimo 4 gennaio dal confronto casalingo, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, con la co-capolista Etrusca San Miniato, partita valevole appunto per il sesto turno di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Si riprende il filo del torneo con un incontro di cartello, uno di quelli che può indirizzare la stagione: vincere con San Miniato, che all’andata tra le mura amiche superò il Dany 82-76, potrebbe essere la svolta per le posizioni di alta graduatoria. La squadra allenata da coach Alberto Tonfoni ne è pienamente consapevole. L’acuto contro San Miniato aprirebbero nuovi scenari. Sin qui, infatti, come ripetono da casa mobiliera, tutto nella norma, ma le ambizioni sono altre.

Gianluca Barni