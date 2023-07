Conoscere il Rifugio del Cane di via Agati Oggi l’incontro con Marina Garfagnoli

Oggi alle 17.30 in Sala Manzini un incontro con Enpa Pistoia per presentare ai cittadini il Rifugio del cane di Pistoia, chi lo anima e lo tiene operativo, la sua storia, l’impegno dei volontari, la divulgazione, le opere e i risultati. Saranno fornite informazioni su come diventare volontari e comprendere i bisogni e le necessità degli animali e della struttura; come fare richiesta di adozione di un cane o di un gatto, le passeggiate a sei zampe e l’arricchimento di attività e relazione per gli ospiti del canile; l’adozione a distanza della Collina dei gatti. A tirar le fila ci sarà Marina Garfagnoli, del Rifugio di via Agati, dov’è in servizio come educatrice già dal 2008. Dal 2012 fa parte dell’Asd Cinofila, "I cani di Via del Campo" con Adriano Pasqualetti, che come lei è istruttore cinofilo Csen. Ingresso libero.