Al via a Montecatini l'undicesimo congresso nazionale dei centri Alzheimer

Pistoia, 7 ottobre 2021 - Il professor Giulio Masotti, presidente onorario della Società italiana di gerontologia e geriatria e il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri hanno presentato stamani alla stampa l’11/ma edizione del Convegno Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer in programma domani e sabato al Teatro Verdi di Montecatini Terme con la partecipazione di eminenti ricercatori, clinici e operatori e la presenza di centinaia di studenti di medicina e chirurgia, infermieristica, fisioterapia e psicologia.

Rinviato nel 2020 a causa della pandemia, il convegno si avvale ancora una volta delle competenze scientifiche della cattedra di geriatria dell’Università di Firenze e del sostegno della Fondazione Caript. Presiede, come sempre, il professor Masotti, geriatra di fama e padre dell’iniziativa, affiancato da alcuni specialisti: il co-presidente Andrea Ungar (Firenze), i colleghi Carlo Adriano Biagini (Pistoia) e Alberto Cester (Dolo – Venezia) oltre a Enrico Mossello (Firenze) come coordinatore scientifico.

“Benché con cautela - dice il professore - c’è finalmente da essere ottimisti. Negli Usa la Food and Drug Administration ha approvato per la prima volta un anticorpo (Aducanumab) capace di annientare nel cervello i depositi di proteina amiloide causa della malattia. In sostanza, ci sono speranze. Quanto al Pnrr definisce i livelli essenziali delle prestazioni con investimenti cospicui anche per i Centri diurni”. “Per noi – sottolinea Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript – questo convegno rappresenta un fiore all'occhiello, perché siamo passati dai 150 convegnisti della prima edizione agli oltre 600 di quella pre-covid. È importante anche perché consente di approfondire quelle tematiche sulle nuove cure e tecniche di assistenza, che sono importanti per il futuro, anche alla luce degli sviluppi in materia di Rsa e di centri di assistenza Alzheimer previsti nel Pnrr”.

Le numerose relazioni toccheranno diversi aspetti del pianeta Alzheimer, non ultime le innovazioni ideate dai Centri diurni per fronteggiare il virus e il ruolo provvidenziale svolto in Toscana dai Girot, i gruppi di specialisti delle Asl, finanziati dalla Regione, nati per curare i malati a casa e nelle Rrs, disingolfando così gli ospedali. L'appuntamento per l'apertura dei lavori è per domani (venerdì 8 ottobre, ore 14) al Teatro Verdi di Montecatini. Ad aprire i lavori i saluti delle autorità.

pa.ce.