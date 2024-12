Concorso per quattro ausiliari a tempo pieno

Il Comune bandisce un concorso per ausiliari del traffico. "Il Comune di Abetone Cutigliano – fa sapere il sindaco Gabriele Bacci – ha creato un concorso, la cui graduatoria avrà valore per due anni per assumere inizialmente quattro ausiliari del traffico a tempo pieno e determinato. Le caratteristiche di base del bando sono: non occorre necessariamente avere esperienza nel settore; non occorre un titolo di studio specifico, mentre invece occorre avere la patente almeno di categoria B. Nei documenti reperibili attraverso il link https://www.inpa.gov.it, troverete tutto il necessario per la partecipazione e per l’aiuto nella compilazione. Resto comunque a disposizione per aiutare laddove trovaste difficoltà". La scadenza per la consegna della nota compilata e della candidatura è fissata per il giorno 27 Dicembre.

A.N.