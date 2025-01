Concorsi in Regione . Pubblicati due bandi

La Regione Toscana ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Il primo bando riguarda due funzionari specializzati in sistemi informativi e tecnologie: la scadenza per presentare la domanda è fissata entro e non oltre la data limite del 13 febbraio 2025.

Il secondo concorso, che invece è in scadenza al 6 febbraio 2025, è rivolto a cinque istruttori tecnici.

I posti disponibili sono così distribuiti nelle varie città: due nella sede di Firenze, uno a Grosseto, uno a Lucca e uno a Pisa.

Per accedere ai due concorsi della Regione è richiesto il possesso del titolo laurea.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite l’apposito portale InPa, all’indirizzo www.inpa.gov.it, dove è possibile consultare i due bandi che saranno pubblicati anche sul sito della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/-/bandi-di-concorso-e-avvisi.