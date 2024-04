Concerto prima di partire per la tournée europea. Riccardo Tesi e il suo nuovo Elastic Quartet

"La giusta distanza", l’ultimo album di Riccardo Tesi, organettista e compositore pistoiese di fama internazionale, si è da poco aggiudicato l’Orpheus Award come miglior album italiano di world music dopo essere arrivato nel 2023 al decimo posto nelle classifiche nelle European Music Charts. In partenza per la tournée che tra l’estate e l’autunno lo porterà in giro per tutta l’Europa, Tesi presenta il suo nuovo Elastic Quartet dove accanto ai fidati Vieri Sturlini e Francesco Savoretti debutta Caterina Sangineto. Come è sua abitudine inizia con qualche concerto e stasera sarà alla Fondazione Tronci di Pistoia (Corso Gramsci 37). Alle percussioni Francesco Savoretti, che coniuga il groove irresistibile ereditato dal suo passato di batterista con i colori dei tamburi a cornice e delle percussioni etniche, di cui è un autentico maestro. Alle chitarre acustica ed elettrica e alla voce, Vieri Sturlini, che vanta una formazione eclettica dal classico al jazz, dal folk alla canzone d’autore e varie collaborazioni tra cui Neri Marcorè e la cantautrice Giua. Ospite speciale è la cantante e polistrumentista Caterina Sangineto (voce, arpa, salterio, flauto). Figlia del maestro liutaio Michele Sangineto, inizia a otto anni ad occuparsi di musica medioevale. Dal 2000 in poi si avvicina al folk e alla world music suonando nei più importanti festival. Con questi compagni di viaggio Riccardo Tesi riprende la navigazione in quel mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione, dando vita ad uno spettacolo inedito, con nuovi volti e nuove composizioni.

Chiara Caselli