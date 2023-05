Comunità energetiche Il dibattito

Le Comunità energetiche rinnovabili sono al centro dell’incontro organizzato dal circolo PD di Bonelle. L’appuntamento è fissato per le 21 di martedì appunto al Circolo Arci di Bonelle. L’iniziativa, di carattere informativo, si pone lo scopo di diffondere fra i cittadini la conoscenza di questa importante opportunità in uno scenario ormai incombente di crisi energetica e di costi salatissimi delle bollette cui le famiglie e le imprese sono chiamate a fare fronte con sempre crescente difficoltà. Relazioneranno esperti tecnici, consulenti, rappresentanti istituzionali e politici che illustreranno i caratteri delle Comunità energetiche e le modalità per la loro costruzione, i benefici economici e sociali che possono portare alle comunità interessate ed infine la loro importanza per un futuro energetico sostenibile. I relatori: il consulente Damiano Sanna, l’assessore comunale fiorentino Andrea Giorgio e il consigliere regionale dem Marco Niccolai, cooordinati dal segretario del circolo Pd Bonelle Ramini Luciano Mazzieri. Introduce il segretario comunale Pd Walter Tripi.