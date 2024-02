Comunicazione e tecnologie con il ’Digital Kit’ di Cesvot Aperta la selezione per accedere al servizio gratuito "Digital kit" offerto da Cesvot per enti del terzo settore in Toscana. Consulenza e supporto per potenziare strumenti informatici e comunicazione. Termine domanda: 7 marzo. Maggiori info su sito Cesvot.