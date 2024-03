Comprare casa in città. Prezzi alti per il nuovo. Tiene la prima periferia. Ricercata Valdibrana

Se in tasca avete finanze che non vi consentono di fare troppi voli pindarici, ma magari le garanzie per potersi assicurare un mutuo, le soluzioni migliori al momento per acquistare una casa nel territorio pistoiese sono sulla media collina. Sammommè, Piteccio, Pracchia per provare a spingersi su quote più alte. Certo, sono luoghi dove le comodità scarseggiano ed i servizi sono più difficoltosi, però quando c’è da comprare una nuova abitazione tutti gli aspetti vanno messi sul piatto della bilancia.

Le quotazioni relative al secondo semestre del 2023 sono state tracciate da Fiaip Firenze-Pistoia ed i riscontri sono quelli che potete leggere qui: mercato sostanzialmente fermo per gli acquisti e quotazioni non proprio per tutti i portafogli. Per stare dentro le prime due cerchia di mura urbane si può fluttuare dai 2.700 euro al metro quadro come quotazione massima per un nuovo o ristrutturato (ed al momento in centro, questa situazione, si trova davvero col contagocce) ai 1.000 euro di valore minimo al metro quadro per un immobile da ristrutturare completamente. Gli stessi mille che, per esempio, possono servire per prendersi una casa nuova a Le Piastre o, con poco più, a Orsigna, Collina e Spedaletto (1.100).

Per trovare un giusto compromesso, quindi, bisogna spostarsi nella prima periferia, o che sia verso nord o verso sud, e qualche occasione si può davvero trovare sapendo che le quotazioni continuano ad essere sostanzialmente ferme oramai da qualche semestre. A Spazzavento, pertanto, si va da 1.000 euro al metro come valutazione minima da ristrutturare fino a 1.900 euro per una abitazione nuova di pacca e, con cento euro in meno, si può strappare un "si" sul nuovo persino nella zona della stazione ferroviaria che, a ridosso del centro, è quella con i valori più bassi, spesso anche più giù di quelli della periferia, a dimostrazione di quanto non sia una zona propriamente pregiata al momento.

Una delle location più ricercate, invece, è indubbiamente Valdibrana dove si può arrivare fino a 2.300 euro al metro quadro per una casa nuova e attestarsi sui 1.600 euro al metro per un’abitazione già in ottime condizioni. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono anche frazioni più a nord, e sicuramente esclusive, come Arcigliano piuttosto che Candeglia e Santomato dove ci si può spingere anche fino a 2.300 euro al metro quadro come valutazione di un’abitazione.

Tutto il resto, invece, più o meno si assesta sulle cifre che viaggiano fra 1.700 e 2.000 euro per il nuovo: in questo range rientrano Belvedere, Bonelle, Bottegone, Canapale, Chiazzano, Nespolo, Piuvica e Santomoro. Infine, quotazioni non troppo basse nemmeno per la zona industriale di Sant’Agostino che ha il suo pregio: qui si va dai 1.100 euro per una casa in condizioni sufficienti, ma abitabile, fino ai 2.100 euro al metro per qualcosa di nuovo. Del resto, in questo frangente, si pagano anche i servizi tutti a portata di mano.

Saverio Melegari